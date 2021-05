Real Madrid, FC Barcelone : l'Atletico célébré, le Real moqué, le Barça révolutionné...

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Sans surprise, AS consacre une double Une à la victoire de l'Atletico qui a remporté la Liga au terme d'une nouvelle remontée sur la pelouse du relégué Valladolid (1-2). « Ce fut une année difficile, comme notre histoire. Ideal pour finir champion », lâche un Simeone porté en triomphe. D'autres phrases fortes sont également mises en avant comme celle de Suarez (« J'ai été méprisé et cette équipe m'a ouvert ses portes ») ou de son président Enrique Cerezo (« Suarez sera prolongé et el Cholo a décidé de rester »). Bel épilogue pour les Colchoneros.

L'autre quotidien de Madrid salue le sacre de l'Atletico. Un sacre dans le style maison avec une devise. Les autres actualités du jour telles que la victoire « stérile » du Real, les descentes de Valladolid et Huesca en plus de celle d'Eibar, le titre de pichichi de Messi ou le déces de Francesc Arnau passent au second plan.

Mundo Deportivo : « Atletico champion... Et Madrid en blanc »

Sans surprise, en Catalogne, on célèbre les Colchoneros, victorieux de leur 11e Liga et qui laissent le Real sur une saison blanche. « Clôture avec un joli but ». Tel est l'encart de Une réservé au Barça et à Antoine Griezmann pour leur victoire finale à Eibar (1-0). Il est aussi question de la mort tragique de l'ancien portier du Barça et dirigeant d'Oviedo Francesc Arnau (46 ans).

SPORT : « Victoire et... fin de cycle »

Sport reste sur ses Unes Barcelone, revenant sur le succès étriqué à Eibar (1-0). Il est également question des décisions à venir de Joan Laporta, lequel va annoncer des départs et décider de l'avenir de Ronald Koeman. « Je ne crois pas que ce sera ma dernière partie », a assuré le technicien batave, bien sûr de lui. A voir. L'interview de Lionel Messi en Argentine fait parler, tout comme la mort d'Arnau. Sport consacre également un appel de Une sur le sacre de l'Atletico au dépend d'un Real de Benzema fanni sur la saison.