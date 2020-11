Real Madrid, FC Barcelone : l'immense record de Ramos, le Barça tient déjà sa nouvelle pépite

AS : « Présent et futur »

AS met à l'honneur Sergio Ramos et le jeune portier Unai Simon après Pays-Bas – Espagne (1-1). Avec 176 capes, le défenseur du Real Madrid rattrape Buffon au record du nombre de sélections pour un joueur européen. Les débuts de Simon et Marcos Llorente sont mis en avant. Outre la santé de Maradona qui rassure, le quotidien madrilène consacre aussi un appel de Une au Mercato et au match entre le Real et Manchester United sur les dossiers Haaland et Camavinga.

Marca : « Tables et record »

La performance de Sergio Ramos est aussi mise en avant. Marca rappelle, photo du buteur Canalaes à l'appui, qu'il s'agit de la première fois que la Roja ramène un nul en terre hollandaise et se veut optimiste pour l'avenir de la sélection.

Mundo Deportivo : « Les joueurs doivent aider Koeman »

A la Une de MD ce jeudi matin, on retrouve une interview exclusive de Hristo Stoichkov. Le Bulgare y parle de son ami Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone à qui il parle encore, de l'avenir de Lionel Messi qu'il voit au Barça jusqu'à sa retraire, de l'anxiété d'Antoine Griezmann, des jeunes Ansu et Pedri... Le média parle aussi du match Pays-Bas – Espagne (1-1), photo de Depay à l'appui et record européen égalé par Sergio Ramos.

SPORT : « Baldé, l'autre Ansu pour Koeman »

Ansu Fati grièvement blessé, SPORT profite de la trêve internationale pour chercher des solutions au FC Barcelone. Ce jeudi, c'est le jeune Alejandro Baldé (17 ans), latéral gauche de la Masia, qui pourrait être promu en équipe première en cas de vente de Junior Firpo par le Barça. Le quotidien met également en avant la prestation de la cible du FC Barcelone Eric Garcia (Manchester City) face aux Pays-Bas et parle longuement du projet de Super Ligue européenne et des possibles règles de la compétition validée par les décideurs blaugranas.