Real Madrid, FC Barcelone : l'UEFA a livré son verdict pour une exclusion des deux clubs

L'affaire Luis Rubiales n'en finit pas de prendre de l'ampleur en Espagne. Rien qu'aujourd'hui, on a appris que la Fédération espagnole menaçait de quitter l'UEFA si jamais son président, auteur d'un baiser sur la bouche à l'un des joueuses de la Roja après la victoire à la Coupe du monde, était contraint à la démission. La mère de Rubiales s'est également enfermée dans une église pour entamer une grève de la faim alors que la justice a décidé d'ouvrir une enquête ! Bref, c'est le chaos le plus total au plus haut niveau du football ibérique.

Pas d'exclusion des Coupes européennes possible

Mais pour ce qui est d'un départ de l'UEFA, qui pourrait entraîner une exclusion des clubs espagnols des Coupes européennes, pas de panique ! Selon le média Relevo, il n'y a aucune chance que ce scénario se produise. Le Real Madrid, le FC Barcelone et tous les autres devraient donc bien prendre part à la C1, la C3 et la C4. Ouf ! Ce sont les comptables des deux géants qui vont être contents...

