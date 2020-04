Real Madrid, FC Barcelone : la Liga bien partie pour reprendre en juin ?

true

Les clubs de Liga – FC Barcelone et Real Madrid inclus – seront autorisés à reprendre l’entraînement la semaine prochaine.

Tous les pays ne sont pas égaux face à la crise du Covid-19 et dans leur manière de déconfiner. Alors que l’on sait depuis ce mardi que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas non plus avant le mois d’août en France, l’Espagne, l’Allemagne ou encore l’Angleterre ne sont pas sur le même type de calendrier.

Une reprise en juin pour la Liga ?

On le présentait ces derniers jours, c’est désormais officiel. Ce mardi, Pedro Sanchez, le président de l’exécutif espagnol, a donné son aval à une reprise progressive des clubs de Liga dès le 4 mai. Dans un premier temps, les joueurs auront le droit de revenir dans leur club pour un entraînement individualisé. Ils devront se rendre sur le terrain par groupe de six maximum avec masques et gants pour s’entraîner. Au fur et à mesure, l’Espagne va adoucir ses mesures barrières jusqu’à reprise d’un entraînement normal puis d’une éventuelle reprise des matches à la mi-juin.

L’Allemagne prête fin mai, l’Angleterre vise le 8 juin

Si une reprise est difficile à imaginer en Italie vu l’ampleur de la crise sanitaire, l’Allemagne – qui a déjà repris des entraînements individualisés depuis plusieurs semaines – devrait redémarrer la compétition dès la fin du mois de mai avec pour objectif de finir au 30 juin les neuf journées restantes. En Angleterre, pour éviter des pertes économiques importantes (1,2 milliards d’euros évoqués), la Premier League s’accroche à l’idée de reprendre le 8 juin dans des conditions très cadrées.