Real Madrid - FC Barcelone : le remplaçant de Benzema identifié, Depay fait une demande à Xavi

MARCA : « Le roi contre le prince »

Marca fait sa Une sur le choc de la nuit à Indian Wells entre le « roi » Rafael Nadal et son successeur désigné comme « prince » Carlos Alcaraz. Le quotidien madrilène réclame par ailleurs une demi-finale de Ligue des champions entre le Real et l’Atlético Madrid après le tirage d’hier !

SPORT : « Cette Ligue Europa ne peut nous échapper »

Sport met un gros coup de pression sur le FC Barcelone après le tirage des quarts de finale qui lui a offert l’Eintracht Francfort comme adversaire en avril. Selon le journal catalan, le vestiaire blaugrana est pleinement mobilisé sur la C3 et reste persuadé qu’un sacre est à sa portée.

MUNDO DEPORTIVO : « Accessible »

Au-delà du côté « accessible » du quart proposé au FC Barcelone en Ligue Europa, Mundo Deportivo a donné la parole à Memphis Depay, avec un message envoyé à Xavi : « On est dans le plus grand club du monde, la concurrence est normale mais j’ai besoin de montrer que j’appartiens à l’équipe initiale. Je me suis blessé à un mauvais moment de la saison mais je suis en pleine forme. »

Alors que la présence de Karim Benzema suscite plus de doute que jamais face au FC Barcelone dimanche (21h), on apprend que Carlo Ancelotti a testé Mariano Diaz à sa place hier à l’entraînement. L’ancien buteur de l’OL pourrait être titulaire et passer devant Gareth Bale et Luka Jovic.

