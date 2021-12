Real Madrid, FC Barcelone : les deux ennemis font front commun contre le projet Tebas

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Si le projet de Javier Tebas de vendre une partie des droits de la Liga au fond CVC a rencontré une vive hostilité du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, le président de la LFP espagnole est bien allé au bout de son idée.

Comme le révèle AS, le dirigeant a soumis son idée au vote de l'Assemblée de la Liga et, à une grande majorité (37 voix pour, 4 contre, 1 absentition), les clubs de première et de deuxième division ont validé l'accord commercial.

Le Real et le Barça ont encore refusé la manne de CVC

Le fond CVC versera directement 1,994 milliard d'euros pour récupérer 8% des revenus des activités commerciales et technologiques de la Ligue et 11% des revenus des droits audiovisuels pour les 50 prochaines années.

Au même titre que l'Athletic Bilbao et Ibiza, les deux géants espagnols ont renoncé à cette manne providentielle et conserveront l'intégralité de leurs droits audiovisuels sur la période. Un positionnement bien évidemment stratégique pour ne pas être pieds et poings liés avec en filigrane le projet de Super League européenne...