Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue veulent éviter 2 clubs en C1, Pedri jouera le Clasico !

MARCA : Le partenaire parfait »

Marca met en avant les progrès d’Eduardo Camavinga au Real Madrid, où il est le parfait mélange entre Toni Kroos et Luka Modric et où il semble enfin incarner la relève de Casemiro, parti l’été dernier à Manchester United.

SPORT : « Clasico avec Pedri »

Pedri pourra disputer le Clasico programmé dimanche au Camp Nou contre le Real Madrid (21h) ! Le milieu espagnol s’est entraîné hier avec les Blaugrana et sera à disposition de Xavi après avoir raté six matches sur blessure. Le Real Madrid, lui, veut éviter Manchester City et le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

MUNDO DEPORTIVO : « Recrue Pedri »

Mundo Deportivo se frotte également les mains du retour imminent de Pedri, pièce maîtresse de Xavi dans l’entrejeu du Barça. Selon le journal catalan, le milieu espagnol pourrait être titulaire contre le Real Madrid et jouer de 60 à 70 minutes.

AS : « Je veux être le meilleur »

As donne la parole à Carlos Sainz Junior, qui brille en Formule 1. Le quotidien madrilène confirme que les deux clubs que souhaite absolument éviter le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions sont Manchester City et le Bayern Munich. Le tirage au sort aura lieu à midi.