Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Haaland sort du silence et s'offre un virage à 180° !

Il y a quelques jours, au détour de la victoire de son équipe à Fribourg (5-1), Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) avait, pour la première fois, mis le feu aux poudres sur son avenir en se disant agacé que son club le presse à choisir et promettant des annonces rapides. Depuis, le dossier ne s'était pas vraiment décanté, la faute à l'hospitalisation de son agent Mino Raiola du côté de Milan.

Haaland veut passer à autre chose après sa sortie fracassante

Actuellement blessé, le Cyborg norvégien a accordé un nouvel entretien – cette fois-ci aux anglais de Sky Sports – où son avenir a été évoqué. Peu désireux de remettre de l'huile sur le feu après sa sortie marquante il y a quelques jours, Erling Haaland s'est voulu cette fois-ci moins disserte : « Je ne veux pas vraiment en dire trop, mais j'ai senti qu'il était temps pour moi de dire quelque chose. Beaucoup d'autres parlaient. Maintenant, je ne veux pas trop en dire. J'ai dit ce que j'ai dit, et maintenant, nous passons à autre chose ».

Du côté des gazettes Mercato, on ne passe pas vraiment à autre chose puisqu'Haaland demeure envoyé au Real Madrid, au FC Barcelone et à Manchester City et que les pronostics vont bon train sur sa destination finale...