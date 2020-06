Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le meilleur lieutenant de CR7 aurait été proposé !

true

En négociations pour une prolongation de contrat à la Juventus, Paulo Dybala aurait été proposé au Real Madrid et au Barça pour faire monter les enchères.

S’il y a un an la Juventus de Turin songeait à vendre Paulo Dybala (26 ans), le départ de l’international argentin n’est plus du tout à l’ordre du jour. Il faut dire qu’après une saison décevante, la Joya a retourné l’opinion des décideurs piémontais avec l’arrivée sur le banc de Maurizio Sarri (13 buts, 12 passes en 43 apparitions cette saison) et c’est désormais davantage vers une prolongation de contrat au delà de juin 2022 qu’on s’oriente.

Principal souci bloquant la finalisation du dossier : la volonté de revalorisation de Dybala, lequel réclame désormais 15 M€ de salaire par an pour s’inscrire sur une plus longue durée au sein de la Vieille dame. A la Juve, le calcul a déjà été fait et, avec la crise sanitaire du Covid-19, on devra sacrifier quatre joueurs pour céder aux exigences de l’ancien joueur de Palerme.

Si l’on en croit « OK Diario », les agents de Paulo Dybala ont augmenté d’un cran la pression … en proposant l’attaquant au Real Madrid et au FC Barcelone. Bien évidemment aucun géant ibérique ne paiera d’indemnité pharaonique pour son transfert cet été mais cette manœuvre est destiné à faire réagir le club turinois pour obtenir la meilleure offre possible.