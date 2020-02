Real Madrid – FC Barcelone : Messi met Zidane en panique

true

Les amoureux du ballon rond vont sans doute réserver leur soirée de dimanche. En plus du derby entre l’OL et l’ASSE (21h), ils auront droit à une double ration de sensations fortes devant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone à la même heure.

Voir cette publication sur Instagram Hola 👋🏼, aquí os dejamos la portada de este viernes Une publication partagée par Mundo Deportivo (@mundodeportivo) le 27 Févr. 2020 à 3 :37 PST

Jamais un Clasico n’a semblé aussi indécis tant les deux équipes ne traversent pas la période la plus calme de leur saison. Alors que tout semblait rouler pour Zinédine Zidane, le voilà empêtré dans un début de crise suite à la défaite en Liga à Levante (0-1) et celle contre Manchester City en C1 (1-2).

L’arrivée du FC Barcelone de Lionel Messi « fait paniquer » le Real Madrid, insiste déjà la presse catalane. En chœur, SPORT et Mundo Deportivo annoncent une « panique blanche » au Real Madrid devant le Barça. « Le Real Madrid craint que le Barça le laisse loin derrière au classement après le Clasico, estime SPORT en référence aux 5 points d’écart en cas de victoire blaugrana au Bernabeu. La chute en C1 et un mois de février tragique a placé le projet de Zidane dans les cordes. »