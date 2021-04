Real Madrid – FC Barcelone : Messi vs Benzema, Zidane vs Koeman... Le Clasico monte en pression !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS : « Ils veulent se revoir »

Ce samedi, AS fait un échange de fanion et se montre nostalgique avec des photos de Zinédine Zidane et Ronald Koeman plus jeunes sous leurs maillots respectifs du Real et du Barça. Le match qui désignera le nouveau leader provisoire est le sujet du jour. Le changement d'arbitre de dernière minute suite à la blessure de Mateu Lahoz est également mis en avant.

?￯ᄌマ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, sábado 10 de abril

? Ganas de volver a verse pic.twitter.com/niIhLYgnv8 — Diario AS (@diarioas) April 9, 2021

Marca : « Il veut te revoir »

Choix assez étonnant car très proche du côté de l'autre grand quotidien de Madrid qui met cette fois-ci en avant les stars Karim Benzema et Lionel Messi sur la devanture d'un immeuble. « Passionnant duel au Di Stéfano avec la Liga en jeu » appuie Marca.

#LaPortada Ganas de volver a veros



¡El Clásico ?¬レᄑ? ya está aquí! ? pic.twitter.com/gFIPPnZE2p — MARCA (@marca) April 9, 2021

Mundo Deportivo : « Allez Barça »

En Catalogne, on est beaucoup plus partisan en encourageant le FC Barcelone à remporter ce Clasico décisif. « Un triomphe aujourd'hui à Valdebebas enverrait le Real à cinq points et permettrait aux Blaugranas d'être leader provisoire ».

SPORT : « Se joue la Liga »

Karim Benzema et Lionel Messi en vitrine, SPORT fait monter la sauce autour de ce match qui peut être décisif. Les déclarations des coachs sont également mis en avant... Tout comme le fait qu'il peut s'agir du dernier Clasico de Messi (s'il ne prolonge pas au Barça).

L'Esportiu : « Le grand changement »

Le quotidien catalan ne déroge pas à la règle et met un face à face en avant. Mais cette fois-ci, c'est le match Casemiro – Messi qui est choisi.

L'Equipe : « Revenus au sommet »

Si le quotidien français ne consacre pas sa Une au Clasico Real – Barça, le média français met quand même en avant l'importance de ce choc. Le dernier Clasico avant le « grand chambardement au Real » et « le petit bouleversement au Barça » du prochain Mercato. Le fait que Lionel Messi égale Sergio Ramos (blessé) au nombre de Clasico (45) est aussi mis en exergue.