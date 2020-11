Real Madrid, FC Barcelone : Neymar la clé des élections au Barça, un Hongrois cible du Real

SPORT : « Neymar entre en campagne »

Ce vendredi, il est question des élections au FC Barcelone et du cas Neymar Jr (PSG). Cela faisait longtemps donc SPORT relance la rumeur d'un retour du Brésilien qui ne souhaiterait pas prolonger au PSG et serait rentré en contact avec certains pré-candidats à la présidence. La star du PSG montrerait de l'envie à revenir. Par ailleurs, on connait désormais la date des élections : le 24 janvier. Autre point développé par le média catalan : les tensions autour de la rénovation de Sergio Ramos au Real Madrid. Quand on peut casser du sucre sur le dos des ennemis du Barça...

#PortadaSPORT ?



? ¡Neymar entra en campaña!



? Las elecciones serán el 24 de enero de 2021https://t.co/c4s693eqMk — Diario SPORT (@sport) November 12, 2020

Mundo Deportivo : « Depay love Barça »

« MD » revient sur les mots forts de Memphis Depay après Pays-Bas – Espagne (1-1). Le média rappelle que l'attaquant lyonnais serait déjà d'accord sur la base d'un contrat de quatre ans en Catalogne et ferait pression sur Jean-Michel Aulas afin d'être libéré pour 5 à 6 M€ en janvier. Reste qu'avant de faire une offre même à ce montant, le Barça devra vendre vu sa situation économique. Cela parle aussi des élections du 24 janvier 2021 et de la candidature de Xavi Vilajoana, lequel veut recentrer le projet sur la Masia.

AS : « Sur la piste de Szoboszlai »

Ce matin, AS balance un nouveau nom pour le Real Madrid : Dominik Szoboszlai (20 ans), milieu du RB Salzbourg et de la sélection de Hongrie. Héros de la qualification de son pays pour l'Euro, l'intéressé serait estimé à 25 M€ et en contact également avec le RB Leipzig, Arsenal et le Milan AC. Affaire à suivre.

? ¡Buenas noches!

?￯ᄌマ Esta es la #PortadaAS de mañana

?￯ᄌマ "Tras la pista de Szoboszlai"

? ¿Te parecería un buen fichaje para el Real Madrid?

? Sí.

❤️ No.#EncuestAS pic.twitter.com/xaRTAJz8bm — Diario AS (@diarioas) November 12, 2020

Marca : « Si nous voulons gagner des choses nous devons nous améliorer »

Ce vendredi, Marca titre sur une interview exclusive de Toni Kroos qui prévient le Real Madrid sur les dangers qui le guette cette saison. L'Allemand dénonce le manque de constance d'un match à l'autre mais pense que Zinédine Zidane trouvera la solution.