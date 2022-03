Real Madrid, FC Barcelone, PSG : le clan Haaland a choisi son camp après le Clasico

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

« Une claque de celles qui font mal. » Voilà comment Marca a commencé en Une de son édition du jour la gifle (0-4) reçue par le Real Madrid lors du Clasico contre le FC Barcelone dimanche au Bernabeu, où les Merengue étaient toujours invaincus cette saison.

« C'est ma faute et je n'ai aucun problème à le dire », a martelé Carlo Ancelotti en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid a eu tout faux en positionnant Luka Modric en faux 9 et en se passant de son rayonnement dans l’entrejeu, où le Barça a pu dicter sa loi pour lancer ses flèches offensives.

Installé devant son poste de télévision, Jan Aage Fjortoft a semble-t-il apprécié ce spectacle à sens unique en félicitant le FC Barcelone ! « Quel résultat pour le Barça, s’est esclaffé le porte-parole d’Erling Haaland sur Twitter. Et pour Xavi et Aubameyang. » Nul doute que ce message ne plaira guère aux supporters du Real Madrid...

What a result for Barca!!!!

Xavi!!!

And @Auba !!!! #Respect