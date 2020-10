Real Madrid, FC Barcelone : un nouveau problème Benzema, Messi se fait voler la vedette

Marca : « Zidane récupère son trident »

Le quotidien pro-Real fait sa Une sur Eden Hazard, enfin de retour et qui pourrait retrouver Karim Benzema et Marco Asensio dès ce week-end. Ce serait la première fois que le trio titulaire de la Maison blanche serait aligné ensemble depuis la pré-saison 2019 et la blessure de l'Espagnol. Le média assure que la polémique Benzema – Vinicius est réglée et s'intéresse aux 25 penaltys de suite réussis par Sergio Ramos.

AS : « Le 9 est un problème »

Protégé par Marca, Karim Benzema l'est un peu moins du côté de l'autre grand quotidien local. AS confirme que le Français a bien arrondi les angles avec Vinicius Jr mais appuie sur le faible rendement de la star du Real cette saison (seulement deux buts inscrits). Plus généralement, le média rappelle que Mariano ne compte pas pour Zidane et que Jovic est puni. En clair, il manque quelqu'un devant. Propagande pour remettre en couverture le fantasme Mbappé dans les prochains jours ?

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 30 de octubre

📰 El '9' es un problema pic.twitter.com/CrviDlweCQ — Diario AS (@diarioas) October 29, 2020

Mundo Deportivo : « Plan Pedri »

Le quotidien catalan fait ses gros titres sur l'éclosion de la pépite Pedri (17 ans). Un plan serait même en place pour que le gamin se remplisse au niveau musculaire pour être en mesure à résister à l'enchaînement des matches au plus haut niveau. Il est aussi question des élections à la présidence et des chiffres intéressants de Miralem Pjanic contre la Juve.

SPORT : « Don Pedri »

Même tête d'affiche du coté de l'autre grand quotidien pro-Barça. SPORT s'attarde sur l'impact « mondial » de la dernière pépite de la Masia. Les Blaugranas « tiennent un joyau » selon la presse internationale mise en avant par le quotidien qui rapporte que des joueurs comme Dybala ou Marchisio ont été conquis.