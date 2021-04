Real Madrid, FC Barcelone : une boulette de Laporta a plombé la Super League !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Lancée dimanche dernier, mise entre parenthèses 48 heures plus tard même, la Super League européenne a agité l'actualité médiatique et provoqué une levée de bouclier sans précédent au niveau de l'UEFA et des supporters.

Si plusieurs membres du « club des 12 » ont depuis rétropédalé et que Chelsea a même officiellement fait ses excuses à ses fans pour s'être engagé dans cette voie glissante, le Real Madrid et le FC Barcelone continuent de s'accrocher à cette espoir de lancer quand même cette compétition. Mais il semblerait que le fantasme de Florentino Perez a été involontairement plombé par son allié de circonstance Joan Laporta.

Laporta avait vendu la mèche à Tebas

Comme le révèle le New York Times, c'est parce que le nouveau président du Barça n'a pas su tenir sa langue que l'UEFA a pu préparer sa riposte. En effet, même si on n'en a pas beaucoup parlé en France, Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, est l'un des plus farouches opposants à la Super League et l'intéressé a aussi bien manœuvré en coulisses contre la compétition du « club des 12 » que face au PSG avec le fair-play financier.

En effet, c'est à l'occasion d'un déjeuner avec Joan Laporta que Javier Tebas a eu vent du projet quelques jours avant son officialisation. Le président de la Liga a directement contacté l'UEFA et son dirigeant Aleksander Ceferin pour lui faire part de ce qui se tramait en coulisses. Prévenu en amont, l'organisation continentale n'a donc pas été prise de cours et avait déjà travaillé sur des sanctions potentielles avant même l'annonce de dimanche dernier...