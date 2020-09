Real Madrid, FC Barcelone : Zidane épingle Hazard, Messi se reconnecte avec Griezmann

AS : « Place au champion »

AS donne la vedette à Sergio Ramos, chargé d’amener le Real Madrid à des débuts réussis ce soir contre la Real Sociedad à Anoeta (21h). Le quotidien madrilène évoque par ailleurs la présence de Martin Odegaard dans le groupe convoqué par Zinédine Zidane. Ce dernier s’est délibérément passé d’Eden Hazard, qu’il ne juge pas encore assez compétitif. Sa saison commence mal.

📰 PORTADA del diario AS (20/09/2020): ¡Paso al campeón!

MARCA : « Le champion plus Odegaard »

Marca ne dit pas autre chose dans ses colonnes. Le journal espagnol met en avant la présence du jeune crack Odegaard, très attendu au Real Madrid après des prêts satisfaisants ces dernières saisons. Le jeune milieu norvégien est « l’unique nouveau visage du club cette saison. »

📰 Portada @marca de mañana



🏆 "El campeón más Odegaard"

SPORT : « Prêts pour la Liga »

SPORT se consacre à la victoire du FC Barcelone dans le Trophée Gamper hier contre Elche (1-0). Le journal catalan estime les joueurs de Ronald Koeman prêts pour démarrer la Liga et met en avant la bonne connexion entre Lionel Messi et Antoine Griezmann, auteur du seul but de la rencontre.

#PortadaSPORT 🔴



🔵🔴 LISTOS PARA LA LIGA 🏆



🤝 Koeman recomienda una cesión de Riqui Puig

MUNDO DEPORTIVO : « Un Gamper sans Riqui »

Également lancé sur une Une mettant en avant le duo reconnecté Messi - Griezmann, Mundo Deportivo se focalise sur l’avenir du jeune Riqui Puig, que Ronaldo Koeman apprécie mais qu’il entend prêter cette saison. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a la parole et place Xavi comme « la pierre angulaire de son projet. »