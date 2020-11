Real Madrid, FC Barcelone : Zidane et Hazard alimentent le chaos, le coup d’éclat de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

AS : « Au nom du 10 »



AS revient sur l’hommage de Lionel Messi à Diego Maradona lors de la victoire du FC Barcelone devant l’Osasuna Pampelune (4-0). Suite à son but, « La Pulga » a enlevé son maillot pour laisser apparaître la tunique des Newells Old Boys avant de lever les bras au ciel. Par ailleurs, le quotidien madrilène assure que la dernière blessure inquiète grandement le Real Madrid, lui qui est sorti blessé contre Alavés et doit passer de nouveaux examens ce lundi.

MARCA : « Messi, un 10 »



Tout comme son concurrent local, Marca titre sur le coup d’éclat de Messi hier au Camp Nou en souvenir de son idole argentine. Le journal espagnol rappelle par ailleurs que le Real Madrid accumule déjà 22 blessures depuis le début de la saison ! Le PSG n’a qu’à bien se tenir.

Revista de prensa 30 de noviembre https://t.co/KRKNpdy6lS — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 30, 2020

SPORT : « Mon D10s »

SPORT a choisi un jeu de mots dans le titre qui barre sa Une du jour pour mettre également en lumière l’hommage rendu par Messi à Maradona et rappelle le « golazo » inscrit par Antoine Griezmann face à l’Osasuna. Zinédine Zidane serait ensuite sur les charbons ardents au Real Madrid, où il « alimente le chaos. »

MUNDO DEPORTIVO : « Amen »

Mundo Deportivo choisit un titre plus religieux avec « Amen », avec Messi levant les bras au ciel pour célébrer le « D10s » Maradona. MD revient aussi sur l’entorse de la cheville de Clément Lenglet, qui rejoint également l’infirmerie du Barça.