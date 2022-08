Real Madrid : le mano a mano Benzema - Lewandowski lancé, un ex du FC Barcelone à l'OL ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Il est en Or »

Marca revient sur le doublé salvateur de Karim Benzema hier face à l’Espanyol Barcelone (3-1). deux buts qui ont permis au Real Madrid de s’imposer en Catalogne et rester leader de Liga. Mais aussi de confirmer le statut de favori de KB9 au Ballon d’Or le 17 octobre prochain.

SPORT : « Impérial »

Le journal catalan se frotte les mains devant la spectaculaire victoire du FC Barcelone hier face au Real Valladolid (4-0). Le doublé de Robert Lewandowski est notamment mis en avant alors que les deux passes décisives d’Ousmane Dembélé sont moins en vue.

AS : « Le leader des leaders »

Le quotidien madrilène se délecte du début de saison parfait du Real Madrid, porté par un Benzema au-dessus de la mêlée et ne manque pas de saluer la performance majuscule de Lewandowski au Barça. Edinson Cavani, lui, est toujours attendu à Valence tandis qu'Arthur serait ciblé par l'OL. Le milieu brésilien passé par le FC Barcelone et aujourd'hui à la Juventus Turin pourrait replacer Lucas Paqueta.

MUNDO DEPORTIVO :

Mundo Deportivo, tout comme Sport, donne la vedette au FC Barcelone et rappelle que Lewandowski est bien parti pour remporter l Soulier d'Or eu égard à sa dernière saison très prolifique sous les couleurs du Bayern Munich. « Avoir Lewandowski dans ton équipe, c'est une bénédiction, assure Xavi. Son timing parfait pour recevoir les ballons, ses mouvements, comment il protège la balle... C'est un joueur extraordinaire, spectaculaire, un leader naturel. C'est un modèle, un travailleur né. Il est humble, il bosse pour l'équipe, il aide le staff, il crée des différences... Je crois qu'il est heureux et c'est le plus important. »