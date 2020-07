Real Madrid : les 6 secrets de Zidane qui vont déboulonner le FC Barcelone

true

Le Real Madrid est parti pour rafler le titre en Liga devant le FC Barcelone. Le journal espagnol AS a listé les six ingrédients merengue qui ont fonctionné cette saison.

Hermétisme et possession de balle en béton

Si le FC Barcelone est connu pour avoir une possession de balle très au-dessus de la moyenne, le Real Madrid n’a pas été ridicule sur ce thème tout au long de la saison. La bande à Zinédine Zidane peut se targuer d’une moyenne de 61% dans ce secteur, et seulement trois tirs encaissés par match.

Le 4-3-3 n’est plus de rigueur pour Zidane

Zidane n’a jamais caché qu’il privilégiait le 4-3-3 et cela ne lui a jamais vraiment porté préjudice avant son retour sur le banc merengue en 2019. Depuis, le coach du Real Madrid a pris l’habitude de changer de schéma, optant jusqu’à quatre différents systèmes de jeu cette saison. Tous les joueurs se sentent ainsi intégrés au collectif.

Le Real Madrid marque de partout

Là où le Real Madrid a aussi su se démarquer du FC Barcelone vient de sa propension à savoir faire trembler les filets de partout. Si Karim Benzema (19) est le meilleur buteur du club en Liga, il faut ainsi noter que pas moins de 21 joueurs différents ont marqué en championnat ! Il s’agit d’un nouveau record en Liga.

Courtois a bien remplacé CR7

La semaine dernière, les observateurs espagnols ont établi un parallèle entre Cristiano Ronaldo et Thibaut Courtois. En résumé : si le Real Madrid ne marque plus autant de buts qu’avec CR7 dans ses rangs, autant en prendre beaucoup moins. C’est exactement ce qu’il s’est passé cette saison, avec seulement 22 buts encaissés (contre 36 au Barça) et un troisième trophée Zamora promis au gardien belge.

Ramos, un leader prolifique

Comment ne pas inclure Sergio Ramos dans la réussite du Real Madrid depuis le déconfinement ? Le capitaine (34 ans) est tout simplement le meilleur joueur de cette équipe (avec Benzema) et donne l’impression d’avoir retrouvé ses jambes de 20 ans. Pour couronner le tout, il a claqué 10 buts, très souvent décisifs.

Benzema, la consécration

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve en 2018, jamais un attaquant n’aura été aussi important que Benzema dans l’esprit de Zidane. Devenu un serial buteur, l’ancien Lyonnais a mis tout le monde d’accord et se permet même des gestes incroyables, comme sa fameuse talonnade à Cornella. Le Real Madrid a trouvé son leader technique, le spectacle est garanti et les socios sont ravis.