Real Madrid : Pérez fait une annonce forte sur le Mercato, le FC Barcelone annonce une recrue

MARCA : « Alaba et mois sommes la meilleure charnière du monde »

La parole est donnée au défenseur brésilien Eder Militao, qui repart pour un tour au Real Madrid la saison prochaine après avoir formé une paire de centraux solide avec David Alaba. L’interview XXL accordée par Florentino Pérez à l’émission El Chiringuito bat son plein.

AS : « Ce Mbappé n’est pas mon Mbappé »

As reprend les principales déclarations de Pérez au sujet notamment de l’arrivée avortée de Kylian Mbappé au Real Madrid et une allusion à la suite du mercato : « Nous sommes à l’arrêt pour l’instant parce que nous n’avons plus besoin de personne. On recrute peu parce que nous avons ce qu’il faut dans l’effectif. Après, il faut voir si des joueurs partent en juillet et en août. Si Benzema baisse par exemple de rythme, il aura un remplaçant. » À l’Atlético Madrid, Diego Simeone lorgne Giovani Lo Celso.

MUNDO DEPORTIVO : « Il y a Liga »

Le Clasico de basket a tourné à l’avantage du FC Barcelone hier contre le Real Madrid (71-69), ce qui remet les deux équipes à égalité sur l’ensemble de la finale du championnat espagnol. Par ailleurs, une assemblée se tiendra au siège du Barça (18h30) pour trouver de nouvelles ressources financières.

SPORT : « Nouvelle offre pour Lewandowski »

Le FC Barcelone a revu à la hausse son offre pour Robert Lewandowski, à savoir 35 M€ + 5 de bonus. Le club catalan a par ailleurs annoncé l’arrivée du jeune milieu de terrain Pablo Torre, qui a signé jusqu’en 2026 et qui arrivera en juin 2023 après une saison en prêt.

