Real Madrid : Pérez tacle Mbappé, Lewandowski et d’autres recrues attendent le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MARCA : « Mbappé m’a appelé pour aller au PSG »

La présentation d’Aurélien Tchouaméni hier au Real Madrid a battu son plein, notamment lorsque le milieu de terrain a révélé que Kylian Mbappé avait tenté de le détourner au PSG. « Tu as pu choisir et tu as choisi le Real Madrid », a glissé Florentino Pérez comme pour mieux rappeler à Mbappé qu’il avait décidé de rester au PSG pour l’argent et suite à des pressions.

SPORT : « Alternatives Koulibaly-Di Maria »

Sport ne se fait pas de bile pour le mercato estival du FC Barcelone et assure que si les priorités de Xavi restent Jules Koundé et Raphinha, les soucis économiques obligent Joan Laporta à creuser d’autres options comme Angel Di Maria et Kalidou Koulibaly. Les deux joueurs espèrent signer en Catalogne.

MUNDO DEPORTIVO : « Le Barça en premier »

Selon Mundo Deportivo, Jules Koundé privilégie un avenir au FC Barcelone en cas de départ du Séville FC au cours du mercato estival. Chelsea et Newcastle poussent toutefois fort pour faire signer l’international tricolore. De son côté, Robert Lewandowski ne voudrait plus jamais porter le maillot du Bayern Munich. Selon José Alvarez, il est prêt à attendre longtemps le Barça. Luis Suarez, lui aurait été offert à la Juventus Turin.

AS : « Mbappé m’a compris »

As revient également sur les premiers mots de Tchouaméni au Real Madrid et se fait un malin plaisir de rappeler à Mbappé que son jeune coéquipier en équipe de France lui a mis un vent. Par ailleurs, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco portera le n°18, cher à Gareth Bale.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 15 juin 2022. Au menu : la petite phrase de Florentino Pérez au sujet de l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni et la suite du mercato estival très compliqué du FC Barcelone.

Bastien Aubert

Rédacteur