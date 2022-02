Real Madrid, PSG, FC Barcelone : Benzema inquiet, Mbappé en politique, Xavi veut tout écraser

Zapping But! Football Club Passe Gagnante

SPORT : « Montée en puissance »

La belle victoire du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid (4-2) a redonné espoir aux socios blaugrana... mais aussi à Xavi. « Maintenant, personne ne va nous arrêter », a-t-il glissé en interne d’après le journal catalan ! Karim Benzema, lui, s’inquiète devant la possible arrivée d’Erling Haaland au Real Madrid cet été.

MUNDO DEPORTIVO : « Puissant Adama »

Mundo Deportivo fait un focus sur Adama Traoré, qui a impressionné tout le monde pour sa grande première au Barça dimanche. L’ailier droit espagnol formé à la Masia, qui a refusé un pont d’or de Tottenham au mercato hivernal, vit chez ses parents en périphérie de Barcelone.

AS : « Mbappé veut faire la fête en paix »

« Mbappé fait de la politique et veut faire la fête en paix. » Voilà comment a analysé le quotidien madrilène les propos de l’attaquant du PSG sur son avenir, suite au succès à Lille dimanche (5-1). Selon As, Mbappé ménage la chèvre et le chou pour ne pas se faire d’ennemis au PSG, stratégie éminemment politique avant de signer au Real Madrid cet été.

MARCA : « Le Real Madrid regarde déjà Paris »

Selon Marca, il ne fait plus aucun doute que les joueurs du Real Madrid pensent déjà au choc des 8es de finale de Ligue des champions contre le PSG le 15 février (21h). Si Lionel Messi revient fort, le quotidien madrilène estime que Federico Valverde a marqué des points dimanche face à Grenade (1-0).

