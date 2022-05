Real Madrid, PSG : l’avenir de Mbappé connu la semaine prochaine, révolution au FC Barcelone

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

MARCA : « Oui »

Dans son édition du jour, Marca assure que Kylian Mbappé (23 ans) a bel et bien dit OUI au Real Madrid pour la saison prochaine et que l’accord est enfin bouclé pour son arrivée dans la capitale espagnole. Reste désormais à le dire au PSG et publiquement.

MUNDO DEPORTIVO : « Oui au Barça »

Mundo Deportivo affirme de son côté que Robert Lewandowski a bel et bien dit oui au FC Barcelone après avoir été convaincu par Xavi sur la teneur de son projet. Reste désormais à négocier ferme avec le Bayern Munich et boucler quelques départs pour assainir les finances.

SPORT : « La révolution commence »

Sport parle de révolution au Barça pour faire mieux la saison prochaine en luttant pour tous les titres possibles. Pour ce faire, Xavi demande entre 7 et 8 recrues et pas moins d’une douzaine de départs !

AS : « Paris d’abord, Mbappé ensuite »

AS confirme que le clan Mbappé a choisi le Real Madrid comme future destination. Le quotidien madrilène assure que l’attaquant du PSG dévoilera sa décision la semaine prochaine et que le club espagnol ne veut rien officialiser avant la finale de la Ligue des champions contre Liverpool le 28 mai à Paris. Le crack de 23 ans deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire du Real et aura une clause libératoire la plus élevée du monde.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 17 mai 2022. Au menu : l’avenir de Kylian Mbappé ainsi que l’annonce de sa décision finale mais aussi la révolution envisagée au FC Barcelone avec au moins 12 départs !

Bastien Aubert

Rédacteur