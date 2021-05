Real Madrid, PSG - Mercato : Zidane vide son sac, le plan drague de Benzema avance avec Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MUNDO DEPORTIVO : « Triplé historique »

Mundo Deportivo évoque le mercato estival du FC Barcelone et le triplé historique réalisé par la section féminine du FC Barcelone cette saison : championnat, Ligue des champions et la Coupe. Une semaine de recrues est annoncé du côté des hommes avec les arrivées de Sergio Agüero, Georginio Wijnaldum et Eric Garcia.

AS : « Lettre ouverte de Zidane »

AS met en avant une lettre ouverte de Zinédine Zidane dans laquelle il explique les raisons de son départ du Real Madrid. « Je m’en vais parce qu’on ne m’a pas assez fait confiance, résume-t-il. J’aurais aimé rester que ma relation avec le club et le président soit un peu différente ces derniers mois. J’ai passé 20 ans à Madrid, c’est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie et je le dois à Florentino Pérez. »

SPORT : « Historique »

Comme Mundo Deportivo, SPORT met en avant le triplé historique réalisé par la section féminine du FC Barcelone cette saison.

MARCA : « Benzema valide Mbappé »

Marca se focalise sur les premiers pas entre Kari Benzema et Kylian Mbappé en équipe de France et assure que l’attaquant du Real Madrid a validé son transfert cet été. « Je m’entraîne avec Mbappé et c’est un phénomène. Il est encore jeune et il est déjà très bon. » L’attaquant du PSG ne serait pas indifférent à cette opération séduction.