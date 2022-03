Real Madrid : un Benzema record inquiète avant le Barça, Laporta oublie Messi avec un autre crack

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SPORT : « Il y aura un crack »

SPORT dément le retour de Lionel Messi au FC Barcelone en affirmant que le dialogue est rompu avec Joan Laporta depuis son départ au PSG l’été dernier. Par ailleurs, l’arrivée du géant CVC devrait permettre au Barça d’attirer malgré tout un crack du calibre d’Erling Haaland, Robert Lewandowski ou Mohamed Salah.

MUNDO DEPORTIVO : « Grande semaine »

Mundo Deportivo se frotte les mains devant la grande semaine qui attend le FC Barcelone : Galatasaray jeudi en 8es de finale retour de la Ligue Europa (21h) puis le Clasico contre le Real Madrid dimanche au Bernabeu en Liga (21h).

AS : « On y va tous les deux »

As revient sur la large victoire du Real Madrid hier à Majorque signée par Karim Benzema et Vinicius Junior (3-0). Sorti blessé au mollet, l’attaquant tricolore est devenu le meilleur buteur français de l’histoire chez les professionnels avec 413 réalisations. Il devance désormais un certain Thierry Henry (411).

Marca : « À 10 »

En mettant Vinicius Junior en Une, le quotidien madrilène évoque le nombre de points d’avance du Real Madrid sur le Séville FC en tête du classement de Liga à dix journées de la fin et à cinq jours de recevoir le Barça au Bernabeu. Rodrygo et Ferland Mendy sont eux aussi rentrés blessés de Majorque.

