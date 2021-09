Real Madrid : un dirigeant du FC Barcelone fait allégence à Florentino Perez

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Alors que le FC Barcelone est au bord du précipice au niveau financier et a vécu un été d'une tristesse absolue pour revenir dans les clous, le Real Madrid a traversé un Mercato beaucoup plus serein. Calme jusqu'à l'arrivée d'Eduardo Camavinga dans les dernières heures, la Maison blanche a bien tenté en vain d'attirer Kylian Mbappé (PSG) sans que cet échec ne plombe le début de saison des Merengue.

Entre économie et maîtrise de la dette (inférieure à 50 M€), le club de Florentino Perez fait quelques envieux... Notamment en Catalogne où le vice-président du secteur économique du Barça Eduard Romeu a vanté les mérites du dirigeant ennemi.

Des éloges qui risquent de faire tousser les supporters du Barça

« Le Real Madrid est un grand club qui a une très grande force. Si nous avions fait nos devoirs comme il se devait ces dernières années, nous serions dans la même situation. Florentino Pérez a une façon de diriger son club face à laquelle on ne peut que lui tirer notre chapeau. Au niveau économique et entrepreneurial, personne ne découvre Monsieur Pérez. Je lui porte une grande admiration au niveau entrepreneurial. Et au niveau personnel, il a toujours été sympathique quand nous nous sommes rencontrés. Je ne peux faire que des éloges sur sa personne », a lâché le dirigeant du FC Barcelone à Radio Marca.

Une sortie d'un membre de l'équipe dirigeante qui pourrait bien faire bégayer quelques Socios du FC Barcelone, certains ayant notamment accusé le nouveau président Joan Laporta d'avoir fait le jeu de Perez et du Real Madrid en laissant filer Lionel Messi au PSG...