Real Madrid : un gros problème émerge pour Ancelotti et Bellingham

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Il n’y a pas eu photo dimanche entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid (3-1). Pour la première fois cette saison, la Casa Blanca n’est pas parvenue à inverser le score et Jude Bellingham n’a pas fait de miracle. La recrue star du Real Madrid, qui marche sur l’eau depuis le début de la saison, a même paru emprunté et sans idées devant le bloc homogène dressé par les Colchoneros au Civitas Metropolitano.

Les connaisseurs de Bellingham savent que ce n’est malheureusement pas une première pour lui. En Allemagne, le crack de 20 ans a la réputation tenace de passer à coté des grands matches, comme l’avait fait remarquer Polo Breitner cet été sur RMC Sport. Frédéric Hermel a confirmé cette tendance au coup de sifflet final sur Twitter : « Tu avais raison, Bellingham disparaît dans les grands matches... »

Simeone est la bête noire d'Ancelotti

Carlo Ancelotti n’a pas l’habitude de disparaitre dans les grands rendez-vous mais ses manquements tactiques sont parfois criants. Après ses balbutiements passés contre le FC Barcelone, lorsqu’il avait notamment testé Luka Modric en faux 9, son 4-4-2 a été inopérant hier dans le derby. Pire, il a trouvé son maître : Diego Simeone. Selon Opta, le coach argentin n’a ainsi gagné que 6 derbies en Liga dans sa carrière, dont 5 contre le seul Ancelotti...

Lunes de dulce resaca rojiblanca. Los periódicos españoles destacan hoy el triunfo del Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El Barça es el líder de la Liga. pic.twitter.com/LYr1rk3MLi — Paco López (@PacoLopezpress) September 25, 2023

Podcast Men's Up Life