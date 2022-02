Real Madrid : un problème Bale surgit avant le PSG, le passé de Messi au Barça refait surface

Zapping But! Football Club Top 10 : 18 eme journée de Ligue 1 Uber Eats

MARCA : « Le Parc des Princes »

Marca parle évidemment du choc entre le PSG et le Real Madrid en mettant en vedette Kylian Mbappé et Vinicius Junior dans un parc d’attractions. Le quotidien madrilène rappelle que les buts inscrits à l'extérieur ne compteront plus double en Ligue des champions.

AS : « Le Parc des Princes »

As choisit le titre que son concurrent madrilène pour évoquer le choc du jour en Ligue des champions ! Là aussi, les deux vedettes que sont Mbappé et Vinicius sont mis en lumière. Par ailleurs, El Larguero fait savoir que le Real Madrid craint une rechute de Gareth Bale, raison pour laquelle il a très peu de chances de débuter à Paris.

SPORT : « Messi contre son passé »

Le journal catalan Sport préfère miser sur Lionel Messi pour évoquer le choc PSH-Real Madrid en rappelant les antécédents glorieux de l’ancien attaquant du FC Barcelone devant la Casa Blanca, face à qui il affiche des statistiques très brillantes. Neymar, lui, sera remplaçant.

MUNDO DEPORTIVO : « Fléau »

Mundo Deportivo met également la figure de Messi pour lancer le choc entre le PSG et le Real Madrid et évoque le « côté bipolaire » du FC Barcelone de Xavi, coincé entre les bonnes pioches Luuk de Jong et Adama Traoré au mercato et la fragilité de la défense blaugrana.

