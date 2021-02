Real Madrid : Zidane a un nouveau Ramos, l’épisode Messi renforce le FC Barcelone avant le PSG

MARCA : « Il ne tire pas la couverture à lui »



Marca met en avant le doublé de Raphaël Varane hier à Huesca alors que le Real Madrid semblait bien mal engagé (2-1). « Il s’est transformé en Sergio Ramos », ironise le quotidien madrilène qui a remarqué la nouvelle bonne prestation de Marco Asensio.

AS : « Varane vaut pour deux »



Comme son concurrent Marca, AS met l’accent sur l’apport décisif de Varane hier à Huesca en expliquant là aussi que le champion du monde a parfaitement fait oublier Ramos, opéré du ménisque et absent entre six et huit semaines.

Revista de prensa del 7 de febrero https://t.co/hrO0uLwptl — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 7, 2021

SPORT : « Ils lutteront pour cette Liga »

Du côté de SPORT, on attend de pied ferme le choc entre le Betis et le FC Barcelone à Séville (21h). Les coéquipiers de Lionel Messi sont soudés comme jamais depuis les attaques contre leur capitaine et chercheront à Séville un sixième succès consécutif.

MUNDO DEPORTIVO : « Ne t’arrête pas, Barça »

Mundo Deportivo met aussi en lumière la bonne série actuelle du FC Barcelone et laisse entendre que Sergiño Dest, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet pourraient être titularisés par Ronald Koeman à Séville. À noter que dans L’Équipe, l’union sacrée autour de Messi avant le choc de C1 contre le PSG fait également partie des sujets du moment.