Girondins – Mercato : un Bordelais qui a la cote rêve du Real Madrid

François Kamano (23 ans), sur le départ des Girondins de Bordeaux au cours des deux dernières périodes de transferts, avoue qu’il aimerait aller plus haut tôt ou tard.

François Kamano a peut-être raté le coche. Désiré par l’AS Monaco ces derniers mois, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux n’a pas vu son transfert se réaliser et a dû rester en Aquitaine où il a perdu son statut de titulaire.

Ce glissement dans la hiérarchie de Paulo Sousa, qui lui a même demandé de changer de poste, pourrait-il avoir des répercussions sur son envie de rester fidèle au club au scapulaire ? A priori non, même si l’international guinéen sait qu’il a la cote. Lui qui rêve du Real Madrid…

Kamano est content à Bordeaux mais…

« Pour l’instant je suis heureux à Bordeaux, explique Kamano dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Quand j’étais jeune, mon rêve était de commencer par la France, et c’est arrivé. J’ai commencé par Bastia. Aujourd’hui, je suis à Bordeaux, je suis content, mais dans les saisons à venir j’aimerais bien évoluer dans de grands clubs, dans de grands championnats aussi, pour jouer la Ligue des champions. Je suis fan du Real Madrid. Ça dépendra des projets, des offres aussi. Pour l’instant, je ne vais pas me lancer dans tout ça. Je suis serein, et j’attends le bon moment. »