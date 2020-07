Juventus : comme Messi, Cristiano Ronaldo chasse un nouveau record

Jamais l’un sans l’autre. Insatiables depuis des années, Cristiano Ronaldo (35 ans) et Lionel Messi (33 ans) repoussent les limites. Chaque année, les deux génies du football battent des records à la pelle. Après la déception vécue en Liga, le Barça a fini derrière le champion madrilène, Messi se concentre désormais à battre le record de buts en club de Pelé (643 buts pour le Brésilien contre 633 pour l’Argentin).

Décisif, lundi soir, dans la victoire de la Juventus face à la Lazio (2-1), CR7 a battu deux records. Insuffisant, il pense déjà à effacer des tableaux Gonzalo Higuain. Grâce à son doublé, Cristiano Ronaldo est en course pour le titre de capocannoniere, récompensant le meilleur buteur de Serie A.

Avec 30 buts au compteur, la star portugaise compte le même nombre de réalisations que Ciro Immobile, son adversaire de lundi soir. Pour rappel, Ronaldo a déjà remporté le titre de meilleur buteur en Espagne et en Angleterre.

Avec encore quatre journées à disputer dans le championnat italien, Ronaldo veut aller encore plus loin que le titre de capocannoniere. Le natif de Funchal (Portugal) veut battre le record de Gonzalo Higuain. Sous le maillot du Napoli, en 2015-2016, le buteur argentin avait inscrit 36 buts. Un chiffre qui n’avait jamais été vu de l’autre côté des Alpes. « Ce serait beau de battre le record de Gonzalo, concède Cristiano Ronaldo. Ce qui m’importe, c’est d’aider l’équipe à gagner. Nous devons progresser, mais nous ne pensons qu’au championnat. Il reste encore quatre matches. Nous savons que si nous gagnons deux matches, nous sommes champions. »

A very important victory! We’re almost there guys! Let’s go 💪🏼💪🏼 #FinoAllaFine #forzajuve pic.twitter.com/thSo8N5PgN

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 20, 2020