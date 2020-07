Real Madrid, Juventus : deux records de plus pour Cristiano Ronaldo

true

Double buteur, lundi soir, lors du succès de la Juventus sur la Lazio, Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire de la Vieille Dame.

À Turin, Cristiano Ronaldo (35 ans) s’est offert une cure de jouvence. Le Portugais continue à être décisif avec la Juventus. Pour le choc de Serie A face à la Lazio, une rencontre importante pour le titre, l’ex-attaquant du Real Madrid a marqué deux buts pour assurer la victoire aux siens (2-1).

Avec ce nouveau doublé, le natif de Funchal (Portugal) est un peu plus entré dans l’histoire de son club, mais aussi du championnat. Tout d’abord, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à passer la barre des 50 buts en Premier League, en Liga et en Serie A. Une performance majuscule réalisée lors de ses passages à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus.

De plus, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur atteignant le plus rapidement la barre des 50 buts dans le championnat italien. Une compétition réputée pour sa rudesse défensive. Encore un record en vue, l’offensif égalise le total du plus grand nombre de penalty inscrit sur une saison, avec un nombre de 12. Les années passent, et CR7 continue de courir pour chasser de nouveaux records.