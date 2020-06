Juventus : Cristiano Ronaldo est bien plus en forme que Lionel Messi

true

Leonardo Bonucci (Juventus) a été impressionné par la forme physique de son coéquipier Cristiano Ronaldo, lors de son retour à l’entraînement.

Une force de la nature. Devenu le premier joueur de football milliardaire de l’histoire, Cristiano Ronaldo (35 ans) est toujours aussi motivé à repousser ses limites footballistiques. De retour à l’entraînement après la suspension des compétitions italiennes, CR7 a époustouflé ses équipiers par sa forme physique. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, son coéquipier Leonardo Bonucci s’est exprimé à propos du quintuple Ballon d’Or : « Comment je l’ai retrouvé ? Comme je l’ai laissé (ndlr: avant le confinement) ! »

Dans un second temps, le défenseur italien a mis en avant les qualités du Portugais : « Ronaldo est un superbe athlète et un excellent professionnel. Il m’a raconté ce qu’il a fait pour rester en forme pendant le confinement. Ronaldo est revenu à l’entraînement dans une forme physique parfaite. Il n’arrête pas de me surprendre. C’est un grand champion à tout point de vue. »

Pour rappel, les joueurs de Serie A ont stoppé pendant deux mois les entraînements collectifs en raison de la pandémie de coronavirus. L’ancien du Real Madrid en a profité pour passer le confinement à Madère, son île natale.

À l’aube de la reprise, le 12 juin prochain pour la Juventus face à Milan AC pour la demi-finale retour de Coupe d’Italie, les Turinois pourront compter sur leur star. La Vieille Dame demeure en lice pour réaliser un triplé : Serie A, coupe d’Italie, et Ligue des Champions.