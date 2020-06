FC Barcelone, Juventus : le premier footballeur milliardaire de l’histoire est…

Qui dit classement des fortunes dans le monde pense aussitôt au magazine américain, Forbes. Qui, depuis des lustres, fournit un classement précis des fortunes les plus conséquentes de la planète. Si Cristiano Ronaldo, l’attaquant portugais de la Juventus Turin, n’en fait pas encore partie, il est néanmoins entré dans l’histoire des gains. Et ce, récemment.

En effet, CR7 aurait gagné ces derniers mois la bagatelle de 105 millions de dollars. Avant impôts et taxes. Mais si Forbes insiste autant sur ces derniers revenus, c’est qu’ils permettent au Portugais de devenir le premier footballeur de l’histoire à atteindre la barre du milliard de dollars de gains. Avant Ronaldo, deux autres sportifs ont déjà franchi cette barre fatidique : le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather.

Happy Birthday to my two sweeties Eva and Mateo! 👧🏻🎉👶🏻🎉 We love you to the end of the world💕🙏 #prouddad pic.twitter.com/0YnvN2QxNy

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 5, 2020