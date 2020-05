Juventus – Mercato : un taulier du Real Madrid prend ses distances avec Cristiano Ronaldo

true

Depuis de longs mois, le destin de Marcelo est lié à celui de Cristiano Ronaldo. Mais les retrouvailles entre les deux hommes ne sont pas pour tout de suite.

Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid à l’été 2018, la rumeur est revenue régulièrement. Marcelo, son ancien coéquipier et grand ami dans le vestiaire madrilène, pourrait le rejoindre à la Juventus.

Sauf que le Brésilien a tenu à mettre les choses au clair dans un Live Instagram avec Fabio Cannavaro relayé par Marca. Pour lui, un départ du Real Madrid n’est pas à l’ordre du jour. « Je ne veux pas partir et je ne crois pas que le Real me laissera. Je suis très bien à Madrid depuis que je suis arrivé avec ma famille. Cela fait beaucoup de temps et j’ai une histoire incroyable », a rappelé Marcelo.

Le Brésilien a ensuite évoqué de manière encore plus concrète la piste menant à la Juventus Turin. « Cela me semble une bonne chose que des équipes veuillent de moi. Je ne sais pas si la Juve en fait partie. Cela ferait deux ans que j’aurais signé avec eux et que j’aurais enfilé le maillot parce que je ne peux pas vivre sans Cristiano Ronaldo », a ironisé le latéral madrilène.