Juventus, Real Madrid : Cassano se paye Cristiano Ronaldo !

Passé notamment par le Real Madrid, qu’il avait quitté juste avant l’arrivée de Cristiano Ronaldo en 2006, Antonio Cassano est connu pour son franc parler en Italie. Devenu consultant après avoir raccroché les crampons l’été dernier, l’ancien attaquant vient de faire parler de lui via un direct Instagram avec Christian Vieri.

3 – #OnThisDay in 2017, #CristianoRonaldo became the 1st ever player to score 100 European Cup/Champions League goals. He netted also his first and only “perfect” hat-trick in the competition (headed, right and left footed vs FC Bayern München). Phenomenon.#18April #UCLclassics pic.twitter.com/VRpFPWuFA2

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2020