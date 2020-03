Juventus : un autre club de Liga que le Real Madrid aurait pu ferrer Cristiano Ronaldo

true

S’il n’a fait que quatre clubs dans sa carrière (Sporting Lisbonne, Manchester United, Real Madrid et donc Juventus de Turin), Cristiano Ronaldo (35 ans) aurait pu en faire beaucoup plus à écouter tous ceux qui l’ont presque recruté à un moment donné dans sa carrière.

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas (OL) a confié s’être intéressé en début de carrière au quintuple Ballon d’Or. Comme Arsenal ou encore Liverpool donc… Et le Deportivo La Corogne. Dans un entretien à l’agance « EFE », Eduardo Lopez Beci, l’ancien secrétaire du club galicien assure aussi avoir pensé à CR7.

« J’allais suivre Simao Sabrosa et Cristiano était dans le match. Il a très mal joué, mais il a fait une série de choses qui me paraissaient impossibles à cause de l’audace qu’il avait et cela a attiré mon attention. J’ai demandé qui il était. Lendoiro a parlé avec Mendes, mais il avait déjà été signé par Manchester United », explique l’ancien dirigeant espagnol. Encore un presque transfert…