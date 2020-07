Juventus : une frustration de plus pour Cristiano Ronaldo

true

Hier, la Juventus a été surprise par l’Udinse (2-1). Mué, Cristiano Ronaldo a perdu du terrain à la chasse aux buts par rapprot à Immobile et Lewandowski.

La Juventus de Cristiano Ronaldo devra attendre avant de brandir le trophée de la Serie A. Hier, la Vieille Dame a manqué une première balle de match. Sur le terrain d’Udinese, modeste 16e du championnat avant la rencontre, les hommes de Sarri ont été surpris (2-1). Il fallait une victoire aux Bianconeri pour valider officiellement le titre de champion d’Italie. En cas de victoire, ce soir, face à l’AC Milan, l’Atalanta Bergame pourrait revenir à trois longueurs des pensionnaires du Juventus Stadium.

Mué, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée difficile au stadio Friuli. Le Portugais a été muselé par la défense de l’Udinese. Un peu plus tard dans la nuit, il a vu Ciro Immobile briller et marquer en faveur de la Lazio. Le canonnier des Biancocelesti a inscrit son 31e but de la saison. Surtout, il a désormais une réalisation de plus que CR7 au classement du capocannoniere, titre récompensant le meilleur buteur de Serie A.

Le coup est rude pour Ronaldo qui vise cette distinction personnelle. Il faut dire qu’il pourrait marquer l’histoire. S’il dépasse Immobile, CR7 deviendrait le premier joueur à avoir été couronné meilleur buteur en Serie A, Premier League (Manchester United) et Liga (Real Madrid).

Le soulier d’Or s’éloigne pour Cristiano Ronaldo

Au-délà d’Immobile, Cristiano Ronaldo a dans le viseur Robert Lewandowski. Le prolifique buteur du Bayern Munich est en tête du classement pour obtenir le soulier d’or européen. Ce titre individuel récompense le meilleur buteur européen en championnat.

À trois journées de la fin du championnat, Lewandowski compte respectivement trois et quatre buts d’avance sur Immobile et Cristiano Ronaldo. Ce dernier va devoir briller dans le sprint final pour sécuriser le titre de Serie A à la Vieille Dame et faire son retard sur ses concurrents. Après une très mauvaise soirée, le natif de Funchal repartira très motivé pour la réception de la Sampdoria, ce dimanche.