Liga : Real Madrid – Real Majorque, les compos (Benzema aux côtés de Bale et Hazard)

À domicile, le Real Madrid reçoit Majorque pour le compte de la 31e journée de Liga. Les Merengues doivent s’imposer pour reprendre la tête de la Liga.

Hier, le Real Madrid a perdu la tête de le Liga. Le FC Barcelone a du forcer son talent pour venir à bout de l’Athletic Bilbao (1-0). Désormais les Madrilènes comptent trois points de retard au classement. Les hommes de Zinédine Zidane n’ont pas d’autre choix que de s’imposer à domicile lors de la réception de Majorque pour le compte de la 31e journée de Liga.

Bénéficiant de la différence particulière, le Real Madrid sait qu’en cas de victoire, même sur le plus petit des scores, ils siégeront sur le trône du championnat ce soir. En grand forme, Karim Benzema sera accompagné de Bale et d’Hazard. Du côte français, Mendy et Varane sont également titulaires.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Ramos, Varane, Mendy – Valverde, Modric – Bale, Hazard, Vinicius – Benzema.

Real Majorque : Reina – Pozo, Raillo, Valjent, Sedlar, Baba – Febas, Lago Junior – Take, Rodriguez, Budimir