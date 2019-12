PSG – Mercato : le Real Madrid a un précieux atout pour détourner Neymar du Barça

true

Selon José Carlos Peres, Neymar, l’attaquant du PSG, gagnerait à évoluer au Real Madrid aux côtés de son compatriote Rodrygo…

Dans un entretien accordé à As, le président de Santos déclare sa flamme à Neymar (PSG), son ancien joueur. « Je suis un grand fan de Neymar et de tout ce qu’il a fait pour Santos, a confié José Carlos Perez. Nous rêvons tous de le revoir. Il est l’un de nos plus grands joyaux après O Rei Pelé. Je suis sûr que Neymar sera le meilleur joueur du monde. »

Selon le président de Santos, Neymar, que Lionel Messi rêvait de voir revenir au FC Barcelone l’été dernier, aurait plutôt intérêt à rejoindre le Real Madrid, afin de retrouver Rodrygo, lui aussi formé à Santos. « Rodrygo est l’une des promesses du football mondial. Il apprendrait beaucoup avec Neymar. Et je n’ai pas de doutes que « Ney » gagnerait beaucoup de trophées s’il faisait équipe avec Rodrygo au Real Madrid ».