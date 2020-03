 Real Madrid : Bale a fait des misères à un ex du PSG

Yuri Berchiche est devenu le chouchou de San Mames et des supporters de l’Athletic Bilbao depuis qu’il a marqué contre Grenade le but qui a propulsé le club basque en finale de la Coupe du Roi, où il affrontera la Real Sociedad, son meilleur ennemi.

Dans AS, l’ancien joueur du PSG évoque sa saison, le confinement mais aussi Gareth Bale, le joueur qui lui a posé le plus de problèmes jusqu’ici, dans sa carrière.

