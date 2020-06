Real Madrid : Benzema a chipé à Cristiano Ronaldo son trésor le plus précieux

true

Karim Benzema (32 ans) sera très attendu face à Majorque (22h). L’atatquant du Real Madrid est le maillon fort de Zinédine Zidane depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018.

En Liga, il fut un temps où on attendait de pied ferme la réponse de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. Souvent programmé avant son grand rival portugais du Real Madrid, l’attaquant du FC Barcelone brillait sur la pelouse avant qu’il n’en fasse de même quelques heures plus tard. CR7 a aujourd’hui légué cet héritage à Karim Benzema. Depuis la reprise, l’attaquant tricolore est le meilleur joueur du Real Madrid.

Omar Da Fonseca estime que Benzema récolte les fruits de ce que lui a enseigné Cristiano Ronaldo et met désormais à profit l’ absence de ce dernier à ses côtés pour exploser aux yeux de tous. « C’est comme lorsque tu vas à l’école et qu’il y a quelqu’un de plus fort dans la classe : tu te mets inconsciemment dans une position d’infériorité. Benzema a longtemps été dans la prudence de mal faire. Il limitait son talent. Aujourd’hui, tu vois qu’il a pris la mesure de son rôle. On le sent apaisé, tranquille », insiste le consultant de beIN SPORTS dans L’Équipe.

Benzema est devenu aussi pointilleux que Ronaldo

Le quotidien sportif tente d’expliquer ce qui a fait de Benzema le joueur qu’il est aujourd’hui. Là aussi, son quotidien auprès de CR7 lui a servi, notamment au point de vue de son entretien au niveau physique. « L’ancien Lyonnais fait très attention à son sommeil. Il se réserve de longues périodes de repos, à l’image de ce que fait son modèle Cristiano Ronaldo, peut-on lire chez nos confrères. À l’entraînement, il a su faire évoluer ses exercices de musculation. Il est passé du développement de la masse musculaire à un travail de gainage ayant pour objectif de réduire cette masse tout en la renforçant. »