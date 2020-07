Real Madrid : Benzema a vite abdiqué dans sa quête impossible face à Messi

true

L’enjeu de la dernière journée de Liga, dans le duel Real Madrid – FC Barcelone, résidait uniquement dans la course au titre de meilleur buteur. Et Lionel Messi a gagné.

Une fois encore, pour la septième fois depuis qu’il s’est révélé sous le maillot du FC Barcelone record de Telmo Zarra battu), Lionel Messi achève sa saison comme Pichichi de la Liga, autrement dit meilleur buteur du championnat espagnol. Karim Benzema, qui était le seul à pouvoir le contester ce dimanche soir, a vite compris que le challenge était impossible.

En effet, la Pulga avait pris bien soin de prendre le large plus tôt dans la journée en inscrivant un doublé sur la pelouse d’Alaves (5-0). Résultat, Karim Benzema avec ses 21 buts était contraint au quadruplé sur la pelouse de Leganes pour rattraper la Pulga. Un objectif qui est rapidement devenu caduc.

Face à une formation qui joue son maintien, on a vite senti que Karim Benzema n’avait pas les jambes des grands jours. Emprunté, l’attaquant français a vu Sergio Ramos marquer rapidement, mais aussi Marco Asensio. Mais pendant qu’il était sur la pelouse, le buteur français n’a jamais représenté un danger. Résultat, Zinédine Zidane a rapidement rendu les armes dans cette quête trop compliquée. A l’heure de jeu, son numéro 9 a laissé sa place à Luka Jovic. Et Lionel Messi s’offre donc un lot de consolation avec ses 25 buts (et 21 passes décisives) pour oublier la perte de la Liga.