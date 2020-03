Real Madrid : Benzema aurait bien prolongé

true

Le Real Madrid perd la tête. Une semaine après la victoire contre le FC Barcelone au Bernabeu (2-0), les Merengue sont retombés dans leurs travers à Séville face au Betis d’un Nabil Fekir rayonnant (1-2) dimanche soir. Le Real n’avait pas produit une performance aussi médiocre depuis sa défaite à Majorque, le 19 octobre (0-1), qui avait alors placé Zinédine Zidane sur la sellette. « On a fait beaucoup d’erreurs et quand tu n’es pas à ton niveau, tu te compliques les choses. On a eu du mal, a pesté Zizou. On a pas eu d’intensité, de rythme, tout nous a manqué. On peut dire que ça a été le pire match de la saison. »

Dans le marasme, Karim Benzema, buteur sur penalty, n’a pas surnagé. Après un bon début de saison, l’ancien lyonnais est dans le dur : il enchaîne les matches sans marquer dans le jeu, ce qui lui vaut d’être à nouveau critiqué. Mais selon Bernabeu Digital, Zinédine Zidane garde confiance en son attaquant, de loin devant Luka Jovic et Mariano Diaz dans la hiérarchie merengue. Selon le site, le Real annoncera cet été la prolongation de Benzema jusqu’en 2022, avec une année de plus en option.