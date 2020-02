Real Madrid : Benzema – Mendy, l’Espagne s’incline devant les Français de Zidane

true

Alors que le Real Madrid a affiché pas mal de difficultés dans le jeu face à une formation de l’Atlético bien organisée comme toujours, la lumière est venue des joueurs français. Avec l’aide de Vinicius, Ferland Mendy et Karim Benzema ont initié une belle action qui a trouvé son épilogue avec le but du numéro 9 madrilène.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Une connexion française décisive et mise en valeur ce dimanche par la presse espagnole. Le quotidien madrilène AS titre en effet un « Oh là là » à l’accent hexagonal. Pour le journal, le Real Madrid a obtenu une victoire « à la française » avec les changements décisifs de Zidane, et l’action impliquant Mendy et Benzema.

Zinédine Zidane, de son côté, a affiché sa satisfaction sur la construction de l’action décisive de cettre rencontre. « Je suis content pour la « jugada » (l’action), parce que c’est une combinaison entre Vinicius, Ferland (Mendy) et Karim (Benzema) qui remate (reprend) en première intention. Voir un but comme ça, c’est magnifique, parce que c’est une équipe qui défend très bien », a souligné Zidane.