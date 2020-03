Real Madrid : Buteur en réserve, Reinier attend son heure

true

Débarqué au Real Madrid cet hiver, Reinier, le milieu de terrain brésilien, évolue dans un premier temps avec la Castilla, la réserve merengue, comme cela avait été le cas de ses compatriotes Vinicius et Rodrygo. Reinier s’est illustré ce week-end en signant un doublé contre Coruxo (4-0). De quoi accélérer son intégration à l’équipe première, battue au Betis (1-2) ? Selon son père, rien ne presse.



« Cela ne poserait aucun problème si mon fils devait jouer jusqu’à la fin dee la saison avec la Castilla, a soutenu Mauro Brasilia, père de Reinier, dans l’émission Tiempo de Juego sur la Cadena Cope. On est arrivés au Real avec un projet sur du long terme, et Reinier doit dans un premier temps se familiariser avec le football espagnol et européen. On garde les pieds sur terre. On n’est pas pressés. Reinier est très heureux d’avoir réalisé un doublé, et de tout ce qui lui arrive depuis quelques semaines. »