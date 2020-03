Real Madrid : Zinédine Zidane monte en pression

true

Le Real Madrid perd la tête. Une semaine après la victoire contre le FC Barcelone au Bernabeu (2-0), les Merengue sont retombés dans leurs travers à Séville face au Betis d’un Nabil Fekir rayonnant (1-2). Le Real Madrid n’avait pas produit une performance aussi médiocre depuis sa défaite à Majorque, le 19 octobre (0-1), qui avait alors placé Zinédine Zidane sur la sellette.

« On peut dire que ça a été le pire match de la saison »

« On a fait beaucoup d’erreurs et quand tu n’es pas à ton niveau, tu te compliques les choses. On a eu du mal, a pesté l’entraîneur de la Maison Blanche. On a pas eu d’intensité, de rythme, tout nous a manqué. On peut dire que ça a été le pire match de la saison. Il ne faut pas devenir fou, mais on ne peut pas être content du match qu’on a fait. Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs. Je n’ai pas d’explication. »

Sergio Ramos, lui, en avance une d’explication. « Nous n’avons pas montré assez d’intensité, a reconnu le stoppeur espagnol du Real Madrid. Si nous voulons être champions, nous n’avons pas le droit de laisser passer de telles opportunités. » Toutes compétitions confondues, le Real Madrid a remporté un seul de ses cinq derniers matches. Il compte aujourd’hui deux points de retard sur le FC Barcelone au classement de Liga.