Real Madrid : comment Benzema a repris le leadership de Cristiano Ronaldo

true

En forme éblouissante depuis la reprise de la Liga, Karim Benzema porte le Real Madrid au sommet de la Liga. Pour Karanka, KB9 a repris le flambeau de CR7.

Au Real Madrid, Karim Benzema (32 ans) est en pleine confiance. Depuis la reprise, KB9 a inscrit trois buts et fait une offrande. De belles statiques après une pause forcée en raison du Covid-19. Lors de la victoire a l’Espanyol (1-0), sa passe décisive d’une subtile talonnade pour Casemiro a fait le tour du monde.

Depuis, de nombreuses anciennes gloire de la capitale espagnole rendent hommage au buteur. Zinédine Zidane, en personne, a salué les performances de l’international français. Ancien adjoint de José Mourinho durant son passage au Real Madrid (2010-2013), Aitor Karanka a tressé des louanges à Benzema sur EFE : « Ce que nous voyons de Karim… C’est lui, et pas seulement en raison de sa passe décisive du talon. Il a pris les devants après le départ de Cristiano. Ramos est le chef d’équipe. Mais, le leadership, en termes de buts et de passes décisives, que Cristiano a laissé vide a été pris par Karim. Un exemple de ce à quoi il ressemble sont les déclarations qu’il a faites après le match. Il voit les choses avec normalité et joue simplement au football. Lorsqu’il joue avec ce calme, avec sa bonne forme physique, Karim est capable de faire des choses comme ça et d’aller encore plus haut. »

Grâce à l’impact du joueur formé à l’OL, le Real Madrid compte 2 points d’avance sur le FC Barcelone, qui joué un match de plus. Ce soir (22 heures), contre Getafe, la Maison Blanche pourra compter cinq point de plus que son rival catalan à cinq journées de la fin de la Liga. À Karim Benzema de continuer à régner sur le championnat espagnol pour mettre un coup de butoir décisif dans la course au titre de champion d’Espagne.