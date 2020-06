Real Madrid : Cristiano Ronaldo a aidé à fabriquer la kryptonite de Messi !

true

Lionel Messi a fait étalage de tout son talent en étant décisif contre l’Athletic Bilbao (1-0). Karim Benzema pourrait lui répondre du tac-au-tac ce soir face à Majorque (22h).

En Liga, il fut un temps où on attendait de pied ferme la réponse de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. Souvent programmé avant son grand rival du Real Madrid, l’attaquant du FC Barcelone brillait sur la pelouse avant qu’il n’en fasse de même quelques heures plus tard. CR7 a aujourd’hui légué cet héritage à Karim Benzema (32 ans).

Depuis la reprise, l’attaquant tricolore est le meilleur joueur du Real Madrid. Frédéric Hermel, lundi, n’a pas hésité à dire qu’il était même au-dessus de sa Majesté Messi sur leurs trois derniers matches. « Il est dans la meilleure période de sa carrière, confirme Santiago Cañizares. Il a toujours été un joueur de grande qualité ; désormais, toute cette qualité, il la met au service de l’équipe. En Espagne, il y avait toujours eu des doutes sur son engagement et sa capacité à marquer, mais il les a complètement dissipés. » Omar Da Fonseca va plus loin et estime que Benzema récolte les fruits de ce que lui a enseigné Cristiano Ronaldo et met désormais à profit l’ absence de ce dernier à ses côtés pour exploser aux yeux de tous.

Benzema, Ronaldo et le premier de la classe

« Il vole ! Il joue dans une équipe sans accompagnateur, avec Asensio qui était blessé, Hazard aussi, Vinicius et Rodrygo qui ne jouent pas toujours… On parle souvent de duos ou de trios d’attaque : à Barcelone, il y a Messi et Suarez… Benzema sera proche de finir pichichi alors qu’il n’a jamais été aussi orphelin. C’est pour ça qu’on peut considérer qu’il est au sommet, poursuit le consultant de beIN SPORTS. C’est comme lorsque tu vas à l’école et qu’il y a quelqu’un de plus fort dans la classe : tu te mets inconsciemment dans une position d’infériorité. Benzema a longtemps été dans la prudence de mal faire. Il limitait son talent. Aujourd’hui, tu vois qu’il a pris la mesure de son rôle. On le sent apaisé, tranquille. »