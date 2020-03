Real Madrid : Cristiano Ronaldo a éconduit Florentino Pérez 

true

Cristiano Ronaldo était de retour au Santiago Bernabeu dimanche le temps d’un Clasico remporté par le Real Madrid face au Barça. Le Portugais avait bénéficié d’un week-end de repos avec le report du match de la Juventus en raison du Coronavirus.



Selon Marca, Florentino Perez a invité Ronaldo dans sa loge pour regarder le match mais CR7, même s’il entretient de bonnes relations avec son ancien président, a décliné la proposition car il ne voulait pas froisser les supporters de la Juve ou ses dirigeants.

Cristiano Ronaldo llegó junto a su familia a Funchal, en el archipiélago de Madeira, para visitar a su madre que se encuentra delicada de salud. Corre riesgo su presencia en el duelo de mañana contra Milan. pic.twitter.com/d8NhIL7BkC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2020

Si le Portugais a pu voir le but de Vinicius, que le Brésilien a célébré en lui rendant hommage, il a quitté le stade 10 minutes avant le coup de sifflet final, et n’a donc pas pu voir le 2e but merengue signé Mariano dans le temps additionnel.